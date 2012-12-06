Сирия приготовила авиабомбы с зарином и ждет приказа Асада - СМИ

Об этом сообщает «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на NBC News.

Телеканал утверждает, что несмотря на заверения Б.Асада, что он не станет использовать оружие массового поражения против своего народа, источники в американской разведке сообщили, что сирийская армия готовится применить против повстанцев ядовитый газ зарин. По данным спецслужб, нервнопаралитический газ уже подготовили к использованию, но медлят загружать авиабомбы с ним в самолеты. Но если будет отдан приказ это сделать, «мало что во внешнем мире сможет остановить этот процесс», сказал источник.

Разведка также полагает, что кроме зарина режим Б.Асада располагает запасами поражающих веществ табун и иприт, а также цианистоводородной кислоты. Для применения оружия массового уничтожения режим Б.Асада сможет использовать бомбардировщики Су-17 и Су-24, истребитель МиГ-23, а также, возможно, ракетный комплекс «Луна-М».

Как отмечает телеканал, зарин - крайне опасное оружие: в 1977 году Саддам Хусейн применил его против курдов. Одна атака стоила жизни 5 тыс. человек.

NBC также подчеркивает, что Сирия - одна из семи стран, которые не ратифицировали Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении 1992 года.

Ранее руководство США выступило с заявлениями, что Америка разработала план реагирования на применение химического оружия.

«Я хочу разъяснить Башару Асаду и всем, кто подчиняется его приказам: мир следит за вами… Применение химического оружия недопустимо. Если вы допустите эту ошибку, будут приняты меры, и вы будете за них в ответе», — заявил президент США Барак Обама в ходе выступления в Университете национальной обороны.

В то же время анонимный представитель администрации Б.Обамы сообщил, что рассматривается широкий спектр действий - от нанесения авиаударов до проведения ограниченных спецопераций, направленных на обеспечение безопасности складов с химическим оружием.

Согласно оценке международного сообщества, Б.Асад будет готов применить химическое оружие, если под вопросом окажется само существование сирийского режима.

Но если Б.Асад применит оружие массового поражения против повстанцев, против него объединятся США, Великобритания, Израиль, Турция и Иордания.

Вашингтон и Лондон разработали план военной кампании с целью установить контроль над сирийским арсеналом оружия массового поражения.

В операции, которая может быть начата в любой момент, примут участие 75 тысяч бойцов элитных подразделений, отмечает телеканал.