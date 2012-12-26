В СНГ может появиться аналог Euronews

Об этом сообщают РИА «Новости».

Он отметил, что медиаструктуры России, Белоруссии, Казахстана и Украины ”уже вплотную подошли к созданию такого канала”.

”Задача это не завтрашняя, а сегодняшняя - срочная”, - указал Л.Слуцкий. При этом он отметил, что решаться этот вопрос должен при поддержке глав государств Содружества, дипломатического и парламентского корпусов стран СНГ.

Слуцкий считает, что запуск единого новостного канала станет первым реальным шагом в формировании общего информационного пространства евразийской интеграции и СНГ. ”Никакого Евразийского союза не будет, если не будет создано общее информационное пространство... Для кого мы проводим интеграцию? Для чиновников, для президентов, для депутатов? Люди как не знали, что происходит у собратьев, так и не знают сегодня. Это проблема весьма актуальная и может стать болезненной, если эта задача не будет решена буквально в течение года - 2013 года”, - заключил он.