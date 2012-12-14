Папа Римский зажег огни главной ватиканской ели

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радио Ватикана, елка и рождественские ясли были доставлены из итальянских регионов Молизе и Базиликата 6 декабря.

Ясли - традиционная сцена Рождества Христова, общая площадь которой в этом году составила 225 квадратных метров, установлены рядом с 24-метровым деревом. В этом году библейские персонажи облачены в традиционные одежды юга Италии, а сами ясли украшены элементами южноитальянской иконографии.

В отличие от прошлых лет, иллюминация будет гореть круглосуточно, а не только ночью. Впервые в истории самое маленькое государство Европы не заплатит ни цента за установку рождественской ели: все расходы, включая оплату электроэнергии для иллюминации, взяли на себя власти региона Базиликата.

Традиция устанавливать рождественскую ель на площади Святого Петра в Ватикане появилась в конце прошлого века во время понтификата Иоанна Павла II. Бенедикт XVI продолжил традицию, по которой ели доставляются в Ватикан из разных стран мира. У подножия ели обычно устанавливаются рождественские ясли, которые понтифик освящает в канун Рождества 24 декабря.

После Рождества ель будет демонтирована, а ее древесина пойдет на изготовление игрушек для детских домов и больниц.