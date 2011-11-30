Украинская елка - подарок Папе Римскому - доставлена в Рим

Вчера, 29 ноября, в 19.00 автопоезд с 30-метровой украинской елью, которая будет украшать площадь Святого Петра в Ватикане в рождественские и новогодние праздники, прибыл в Рим.

Об этом УНИАН сообщили в посольстве Украины в Ватикане.

На окраинах Рима елку встречали сотрудники посольства Украины в Ватикане.

По словам водителя автопоезда Антонио ТИДУ, благодаря хорошей погоде и содействию со стороны правоохранительных органов Украины, Венгрии, Австрии и Италии, ему удалось преодолеть расстояние от украинской границы до Рима, а это почти 2 тыс. км, менее чем за неделю.

Планируется, что в ночь с 30 ноября на 1 декабря елка будет доставлена в Ватикан, где впоследствии будет установлена на площади Святого Петра.

Торжественное зажжение украинской красавицы состоится 16 декабря.

Как сообщалось, елку для Ватикана срезали 18 ноября в Закарпатье. Ее высота - 30 метров, вес - 4 тонны, диаметр ствола - больше полуметра. Дерево срезали в «подвешенном» состоянии - ствол, чтобы не повредить дерево, был прицеплен к вертолету.

Традиция устанавливать рождественскую елку на площади Святого Петра в Ватикане появилась в конце прошлого века во время понтификата Иоанна Павла II. БЕНЕДИКТ XVI продолжил традицию, согласно которой ели привозят в Ватикан из разных стран мира. Разные страны мира годами ожидают эту возможность.

В открытии Рождественской елки в Ватикане впервые примут участие не только епископы католических церквей Украины латинского и византийского обрядов, но и представители Украинской православной церкви Московского патриархата.