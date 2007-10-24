Россия предупредит Евросоюз, когда перекроет газ Украине
13:04, 24 октября 2007Мир
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Договорились поддерживать связь
|Сергей ЯСТРЖЕМБСКИЙ
"Есть договоренность о поддержании оперативной информационной связи между руководителями энергодиалога. Когда возникают текущие оперативные проблемы, стороны обязуются вступать в прямой контакт, информировать друг друга и решать проблемы текущего характера с поставками и спросом на энергоресурсы", – сказал помощник президента, сообщает Газета.Ру.
Он пояснил, что создание подобного механизма произошло по инициативе германского председательства "вслед за известными ситуациями вокруг поставок энергоносителей на Украину, через Белоруссию".
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