Россия предупредит Евросоюз, когда перекроет газ Украине

Россия и Евросоюз договорились о создании механизма раннего предупреждения в энергетической сфере, сообщил на пресс-конференции помощник президента России Сергей Ястржембский.

"Есть договоренность о поддержании оперативной информационной связи между руководителями энергодиалога. Когда возникают текущие оперативные проблемы, стороны обязуются вступать в прямой контакт, информировать друг друга и решать проблемы текущего характера с поставками и спросом на энергоресурсы", – сказал помощник президента, сообщает Газета.Ру.

Он пояснил, что создание подобного механизма произошло по инициативе германского председательства "вслед за известными ситуациями вокруг поставок энергоносителей на Украину, через Белоруссию".

Укринская правда