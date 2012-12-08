Армия заявила, что не даст распространить беспорядки по всему Египту

Впервые с начала политического кризиса в Египте военные выступили с официальным заявлением, пишет РИА "Новости".

"Переход мирных демонстраций в беспорядки и столкновения вызывает тревогу у египетских военных. Армия не позволит распространиться беспорядкам и агрессии на территории страны", - говорится в заявлении армейского командования, процитированном в субботу египетским телевидением.

Армейское командование отметило, что в сложившихся условиях вооруженные силы "несут ответственность за безопасность египтян и за сохранность собственности государства и граждан страны". Армия Египта, говорится в заявлении, поддерживает национальный диалог между оппозицией и сторонниками президента и считает переговоры единственным приемлемым средством для достижения стабильности.

В конце ноября президент Мухаммед Мурси принял новую Конституционную декларацию, наделившую его значительными законодательными полномочиями. После этого по всей стране прошли массовые акции протеста оппозиции, во многих случаях сопровождавшиеся столкновениями между сторонниками и противниками Мурси. Оппозиция требует отмены Декларации и переноса срока референдума по новой конституции страны, который назначен на 15 декабря.