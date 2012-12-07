Противники президента Египта Мурси прорвались к его дворцу

На кадрах прямой трансляции видно, как отдельные группы демонстрантов вплотную приблизились к воротам резиденции египетского лидера. Республиканская гвардия покинула территорию у резиденции, передает РИА «Новости».

По сообщениям СМИ, в акции оппозиции под названием ''Красная карточка'' у президентского дворца ''Аль-Иттихадия'' участвуют десятки тысяч человек. Люди выкрикивают лозунги, призывающие М.Мурси подать в отставку.

Ранее демократические партии и движения страны официально отказались от участия в национальном диалоге, предложенном Президентом страны М.Мурси. В ночь на 6 декабря у президентского дворца в Каире уже произошли столкновения противников главы государства, протестующих против принятия новой Конституционной декларации, и его сторонников.