Обама оценил «Сэнди» в более чем 60 миллиардов долларов
18:00, 08 декабря 2012Мир
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Президент США обратился к Конгрессу с просьбой выделить 60,4 миллиарда долларов на ликвидацию последствий урагана «Сэнди».
Барак Обама обратился к Конгрессу
Ранее представители властей Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута заявили, что нуждаются в целом в 82 миллиардах долларов на налаживание инфраструктуры, пострадавшей в результате урагана, пишет Радио Свобода.
«Сэнди» обрушился на Восточном побережье США в конце октября. Тогда погибло более 110 человек, десятки тысяч людей остались без крова.
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