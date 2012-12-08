Обама оценил «Сэнди» в более чем 60 миллиардов долларов

Ранее представители властей Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута заявили, что нуждаются в целом в 82 миллиардах долларов на налаживание инфраструктуры, пострадавшей в результате урагана, пишет Радио Свобода.

«Сэнди» обрушился на Восточном побережье США в конце октября. Тогда погибло более 110 человек, десятки тысяч людей остались без крова.