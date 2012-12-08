Радиоведущих, узнавших о беременности герцогини Кембриджской, отстранили от работы

Сообщение об этом радиостанция разместила на своей странице в Facebook.

Радиоведущие Мел Грейг (Mel Greig) и Майкл Кристиан (Michael Christian) отстранены от работы на неопределенное время "в знак уважения к тому, что можно описать только как трагедию".

4 декабря в больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне, где находилась под наблюдением врачей беременная супруга принца Уильяма, поступил звонок. Представившись королевой Елизаветой II и ее мужем герцогом Эдинбургским, сотрудники радиостанции стали расспрашивать о самочувствии "родственницы". Разговаривала с ними медсестра Джасинта Салданья (Jacintha Saldanha).

Позже, 7 декабря, в доме недалеко от больницы обнаружили тело Джасинты Салданьи, которая покончила с собой.

Представители больницы, комментируя происшествие, назвали этот розыгрыш глупым и заявили, что конфиденциальность информации о пациентах всегда была для больницы приоритетом.

Как пишут австралийские СМИ, выходка Грейг и Кристиана, которые уже извинились за свои действия, вызвала волну негодования по всему миру. По данным Sydney Morning Herald, пользователи Twitter призывали руководство радиостанции уволить ведущих. Кроме того, от сотрудничества с радио начали отказываться крупные австралийские рекламодатели.