В Грузии задержали судно с украинцами

Береговая охрана Пограничной полиции Грузии вчера задержала судно под флагом Камбоджи «Жезабель-2», среди членов экипажа которого шесть граждан Украины.

Как сообщили ИА «Новости-Грузия» в пресс-службе Пограничной полиции Грузии, операция по задержанию корабля проводилась в 145 милях от Потийского порта в особой экономической зоне Российской Федерации с соблюдением всех международных норм и длилась 62 часа.

Экипаж судна состоит из 14 членов, семь из которых граждане Азербайджана, 6 – Украины и один – России. Это капитан судна.

По сообщению Пограничной полиции Грузии, радарная система береговой охраны зафиксировала вхождение корабля несколько дней назад в порт Очамчира (Абхазия). Там он принял на борт контрабандный груз – 3 тыс. 800 тонн угля и направился в Сочи. Об этом грузинская сторона известила соответствующие органы РФ, после чего на подступах к Сочи «Жезабель-2» изменил курс и направился в сторону Турции.

В операции по задержанию судна-нарушителя участвовали три патрульных катера грузинской береговой охраны. «Жезабель-2» под конвоем был доставлен в порт Поти.

По информации пресс-службы Погранполиции, уголовное дело возбуждено по факту незаконного пересечения границ Грузии, перевозки контрабанды и нарушения правил судоходства.

Предполагается, что груз будет конфискован. Капитану судна грозит лишение свободы от трех до пяти лет, членам экипажа за незаконное пересечение границы – от двух до четырех лет. На судно-нарушитель также будет подвергнут штрафу в 50 тысяч лари (31,25 тыс. долларов) за нарушение правил судоходства.