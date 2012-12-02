Чехия будет бойкотировать церемонию вручения ЕС Нобелевской премии мира

Шесть государств, к которым относится и Чешская Республика, Великобритания и Швеция, не будут принимать участие в церемонии вручения ЕС Нобелевской премии мира. В отличие от представителей 18 стран, к числу которых относятся Франция, Германия, Италия, Польша и Испания.

Как передает Радио Прага, об этом сообщил секретарь Нобелевского комитета Норвегии Гейр Лундестат. Причина неучастия ЧР, полагает EUobserver, присущий президенту Вацлаву Клаусу евроскептицизм. Что касается самой Швеции, отсутствие ее представителя на церемонии объясняется исключительно занятостью премьер-министра Фредрика Рейнфельдта.

Нобелевскую премию мира вручат 10 декабря председателю Совета ЕС Херману Ван Ромпею, руководителю Европейской комиссии Жозе Мануэлу Баррозу и главе Европарламента Мартину Шульцу.