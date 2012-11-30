Вместе с Facebook в Таджикистане заблокировали еще и Радио «Свобода»

Как сообщил сегодня Радио Свобода председатель Ассоциации интернет-провайдеров Таджикистана Асомуддин Атоев, несколько ведущих провайдеров получили смс-сообщения от государственной Службы связи с требованием обеспечить такое блокирование.

При этом глава Службы связи Таджикистана Бег Зухуров отказался комментировать этом в интервью Радио Свобода и заявил, что ничего об этом не знает.

Как сообщал УНИАН, в понедельник вечером в Таджикистане заблокировали доступ к сети Facebook. Все шесть интернет-провайдеров Таджикистана и столько же операторов мобильной связи заблокировали своим абонентам доступ к социальной сети после получения письменного распоряжения руководителя правительственной Службы связи Бега Зухурова.