В Таджикистане по требованию правительства полностью заблокировали Facebook

Все шесть интернет-провайдеров Таджикистана и столько же операторов мобильной связи в понедельник вечером заблокировали своим абонентам доступ к социальной сети Facebook - после получения письменного распоряжения руководителя правительственной Службы связи Бега Зухурова, пишет РИА "Новости".

В минувшее воскресенье, после получения смс-сообщения от Службы связи, Facebook блокировали три интернет-провайдера и три оператора мобильной связи.

"Ко мне не раз обращались представители общественности, было много звонков и от возмущенных жителей Таджикистана, которые просили закрыть этот Facebook как рассадник клеветы", - сказал Зухуров.

По его словам, группа наблюдателей-добровольцев неоднократно сообщала ему о нарушениях в сети Facebook. "Там (в Facebook) идут оскорбления руководителей государства, это пишут какие-то непонятные люди. Они, видимо, за это получают хорошие деньги", - считает Зухуров.

Это вторая попытка таджикских властей блокировки доступа пользователей интернета к этой популярной сети. Первая попытка была предпринята 3 марта этого года, но уже 9 марта, перед встречей президента Рахмона с журналистами, доступ к Facebook был открыт.