Обезьяны убили вице-мэра столицы Индии

Вице-мэр индийской столицы Нью-Дели 52-летний Баджва умер, получив травмы в результате нападения стаи диких обезьян, сообщает BBC News.

Макаки напали на Баджву в субботу. Чиновник, отбиваясь от них, упал с террасы дома и получил серьезную травму головы. Вице-мэр, член оппозиционной Индийской народной партии, умер в воскресенье.

Стаи диких обезьян, как отмечают местные СМИ, стали настоящим бедствием Нью-Дели. Власти неоднократно пытались решить этот вопрос, нанимая рабочих для отлова животных и пытаясь испугать макак другим видом обезьян - лангурами. Сейчас в городе насчитывается до пяти с половиной тысяч макак.

В индуизме обезьяны считаются священными животными, поэтому убивать их нельзя. Верующие индусы, наоборот, подкармливают макак.

Дом Баджвы располагался как раз неподалеку от храма, посвященного богу-обезьяне Хануману, где обычно собираются сотни макак. Специалисты считают, что развитие городов в Индии сокращает естественную среду обитания этих животных, поэтому они перебираются в мегаполисы.

Лента.ру