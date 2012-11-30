Facebook в Таджикистане вернут, как только решат «технические вопросы»

Об этом сообщил журналистам глава службы связи при правительстве республики Бек Зухуров.

"Для возобновления доступа в Facebook мы должны решить ряд технических вопросов", - сказал Зухуров, которого цитирует РИА "Новости".

Он отметил, что доступ к сайту закрыт по просьбе добровольцев, не имеющих отношения к государственным структурам.

"Нам, прежде всего надо учитывать мнение общественности, потому что мы - сотрудники на службе государства", - подчеркнул он.

Служба связи Таджикистана в августе текущего года сообщила о создании группы добровольных наблюдателей, которые будут отслеживать публикации в Интернете, касающиеся страны, рассказав, что туда входят на добровольной основе студенты, пенсионеры, учителя.

Все шесть интернет-провайдеров Таджикистана и столько же операторов мобильной связи в понедельник вечером заблокировали своим абонентам доступ к соцсети после получения письменного распоряжения главы службы связи.

Зухуров во вторник заявил, что представители общественности и жители Таджикистана "просили закрыть этот Facebook, как рассадник клеветы". Он отметил, что группа добровольцев неоднократно сообщала ему о нарушениях в социальной сети.