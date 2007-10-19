Российская армия перейдет на цифровые системы связи

Вооруженные силы России перейдут на современные цифровые системы связи, заявил начальник связи ВС генерал-полковник Евгений Карпов в ходе выступления в пресс-клубе Минобороны РФ.

Перевод всей системы связи армии и флота на цифровые носители завершится к 2015 году, сказал Карпов, а также завершится создание объединенной автоматизированной системы связи ВС РФ.

По его словам, в настоящее время реализуется первый этап перевода стационарных сетей Минобороны на цифровую технику, который завершится в 2010 году. Он добавил, что ежегодно на эти цели выделяется порядка 89 миллиардов рублей.

Перевод Минобороны на цифровую связь идет в соответствии с двухэтапной программой, утвержденной министрами обороны и связи России, добавил Карпов. В течение первого этапа (2005-2010 годы) осуществляется перевод на новую технологию связи стационарных сетей. В рамках второго этапа (до 2015 года) будут развиваться вторичные сети и будут созданы полевые комплексы связи для вооруженных сил, сказал генерал.

Думаю, что к 2010 году мы выполним задачи по переводу стационарных сетей на цифровые носители", - отметил Карпов. По его словам, к настоящему времени уже выполнено 30% поставленных задач.

Карпов добавил, что в настоящее время уже идет оснащение войск современными полевыми средствами связи. По его словам, ими оснащены созданные недавно на Северном Кавказе две мотострелковые горные бригады.

"Только в одной бригаде есть 24 переносных станции космической связи и шесть узловых подвижных станций на базе автомобилей", - сказал Карпов. Этих средств достаточно для выполнения бригадами задач в составе отдельных групп и соединения в целом, уточнил генерал.

РИА "Новости"