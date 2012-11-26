В Сирии заявили, что ведут борьбу с «Аль-Каидой»

"В настоящее время государство и его сторонники в Сирии противостоят "Аль-Каиде"и Катарской коалиции (сформированная в Дохе Национальная коалиция сирийской оппозиции и революционных сил), которая представляет политическое руководство группировки "Братьев-мусульман", стремящихся вернуть черные страницы своего присутствия в историю Сирии", - заявил, как сообщило сирийское официальное информационное агентство САНА, аз-Зааби на встрече с сотрудниками Мининформации в Дамаске.



Он также подчеркнул, что Сирия нуждается в помощи СМИ - в объективном и полном освещении происходящего. "Мы не устанавливаем границ для журналистов. Единственное условие - чтобы их работа не создавала угроз национальному суверенитету Сирии", - подчеркнул министр.

Как отмечает РИА Новости, волнения, вспыхнувшие в Сирии в марте 2011 года, вскоре переросли в вооруженные столкновения оппозиционных формирований с правительственными силами. Сирийские власти заявляют, что действующие в стране антиправительственные силы получают поддержку извне. По различным данным, поступающим в ООН, жертвами насилия в стране стали от 20 до 30 тысяч человек.