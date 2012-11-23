Femen провела акцию в Бразилии

Причиной для акции протеста, стало увеличение числа секс-притонов по всей стране. Об этом сообщает сайт движения.

"Чтобы привлечь внимание к борделизации Бразилии, активистки захватили главную террасу самого фешенебельного притона Рио — Copacabana Palace", говорится в сообщении.

Участницы Femen вышли с плакатами "Бразильские девушки - 50$" и "Бразильских женщин можно купить здесь".

Как утверждает движение, рост масштабов секс-индустрии в Бразилии вызван приближением Чемпионата мира по футболу в 2014 году.

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С аналогичным протестом Femen выступали в Украине накануне Евро-2012.