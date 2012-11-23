Femen провела акцию в Бразилии
23:51, 23 ноября 2012Мир
1499 0
Активистки движения Femen провели акцию в Рио-де-Жанейро.
Причиной для акции протеста, стало увеличение числа секс-притонов по всей стране. Об этом сообщает сайт движения.
"Чтобы привлечь внимание к борделизации Бразилии, активистки захватили главную террасу самого фешенебельного притона Рио — Copacabana Palace", говорится в сообщении.
Участницы Femen вышли с плакатами "Бразильские девушки - 50$" и "Бразильских женщин можно купить здесь".
Как утверждает движение, рост масштабов секс-индустрии в Бразилии вызван приближением Чемпионата мира по футболу в 2014 году.
По теме: FEMEN обвиняет УЕФА в пропаганде секс-туризма
С аналогичным протестом Femen выступали в Украине накануне Евро-2012.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter