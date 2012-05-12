FEMEN обвиняет УЕФА в пропаганде секс-туризма

Юлия К. смогла проникнуть в демонстрационный зал, обнажить торс с нецензурной надписью в адрес Евро-2012 и опрокинуть трофей.

Кубок получил повреждения, а активистку арестовали, сообщает пресс-служба FEMEN.

Активистка, обманув многочисленную охрану, успела обнажить торс с надписью "Fuck Euro-2012" и сбросить кубок на землю. В результате диверсии активистка была арестована, кубок поврежден, а демонстрационная площадка закрыта.



FEMEN выступает против проведения в Украине Евро-2012, обвиняя УЕФА в пропаганде секс-туризма, в стимулировании секс-индустрии в городах проведения евро-турнира, в спаивании и дебилизации населения. FEMEN называет Платини евросутенером и призывает препятствовать проведению чемпионата Европы по футболу в Украине и в Польше.

"Истинным поводом для бойкота Евро-2012 мировыми лидерами должны стать не временные трудности одной олигархички, а трагедия сотен тысяч бедных украинских женщин, втянутых в мировую секс-индустрию", - заключает пресс-служба.

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Трофей, который вручают победителю чемпионата Европы, носит имя первого генсека УЕФА Анри Делоне. По традиции, за некоторое время до начала чемпионата доступ к нему открывают всем желающим.