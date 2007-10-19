Лидеры стран-членов ЕС одобрили новое базовое Соглашение

Лидеры стран-членов Европейского Союза, которые собрались на неформальный саммит в Лиссабоне, сегодня около 4-х часов утра по киевскому времени одобрили проект нового Соглашения реформ, которое вносит изменения в действующие соглашения ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, после продолжительніх двусторонних и многосторонних консультаций лидеры ЕС нашли компромиссные решения, чтобы удовлетворить требования Италии и Польши.

Варшаве удалось добиться внедрения механизма, известного под названием “Иоаннина”, который дает возможность группе небольших стран отсрочить принятие решений ЕС, которые были одобрены большинством голосов в Совете ЕС.

Компромисс с Италией, неудовлетворенной новым распределением мест в Европарламенте, согласно которому эта страна впервые за всю историю ЕС получила на 1 место меньше, чем Великобритания, и на 2 места меньше, чем Франция, был найден путем предоставления Италии дополнительного парламентского места. При этом, чтобы сохранить количество голосов в Европарламенте на уровне 750, европейские лидеры договорились, что новый Президент Европарламента не будет иметь права голоса, которым он традиционно и так пользуется достаточно редко.

Лидеры ЕС также удовлетворили требование Австрии относительно ограничения количества иностранных студентов в ее высших учебных заведениях и нашли компромиссное решение с Болгарией относительно написания слова “евро” – стороны договорились, что на первом этапе, до окончательного решения этой проблемы, в болгарских вариантах официальных документов ЕС слово “евро” будет заменено на аббревиатуру EUR.

Новое Соглашение ЕС планируется подписать в Лиссабоне 13 декабря, после чего страны-члены ЕС должны на протяжении года ратифицировать настоящий документ, чтобы он вступил в силу с 1 января 2009 года.

Как сообщал УНИАН, наибольшими проблемными вопросами в канун саммита в Лиссабоне были позиции Польши, Италии, Австрии и Болгарии. Варшава отстаивала формализацию в измененных соглашениях ЕС нового компромиссного подхода к подсчету голосов при голосовании в Совете министров Евросоюза, Рим был неудовлетворен предложенным новым распределением мест в Европарламенте после 2009 года, Вена была обеспокоена значительным приливом зарубежных, в частности немецких, студентов, а София имеет разные с Европейским центробанком взгляды относительно написания слова “евро” в кириличном алфавите.

23 июня этого года Совет ЕС (саммит председателей государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) согласился созвать межправительственную конференцию для проведения переговоров относительно изменений к двум основным соглашениям ЕС: Соглашения о Европейском Союзе, подписанного в 1992 году в Маастрихте, и Соглашения о создании Европейского Содружества, подписанного в 1957 году в Риме.

Соглашение реформ предусматривает, в частности, усиление роли национальных парламентов, изменение системы подсчета голосов в Совете министров ЕС, создание должности Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности, которой должен, в то же время, быть вице-президентом Еврокомиссии.

Соглашение уменьшает количество депутатов Европарламента с 785 до 750, усиливает роль Президента Еврокомиссии, превращает Совет ЕС в институт и создает должность Президента ЕС, изменяет систему 6-месячного президентства в Советах министров ЕС.

В соглашении ЕС также появится перекрестная ссылка на Хартию фундаментальных прав, которая, однако, не будет действовать для Великобритании, которая боится усиления влияния ЕС в вопросах социальной защиты.