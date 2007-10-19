Кровавый теракт в Пакистане: 135 человек погибли и 500 ранены (фото)

Около 135 человек погибли и около 500 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в пакистанском городе Карачи вблизи кортежа бывшего премьер-министра Беназир Бхутто, вернувшейся в четверг на родину после восьмилетнего изгнания, сообщают пакистанские телеканалы. Этот теракт уже признан одним из самых кровавых в пакистанской истории.

Президент Пакистана генерал Первез Мушарраф назвал покушение на Бхутто, которая вернулась на родину в четверг после восьмилетнего изгнания, "заговором против демократии". Он пообещал, что власти проведут тщательное расследование случившегося.

Согласно последней информации СМИ, сама Бхутто получила легкие повреждения осколками, она была эвакуирована с места теракта и в настоящее время находится в семейной резиденции Бхутто в Карачи "Билвал Хаус".

Во время прохождения кортежа по улицам города, когда вернувшуюся из изгнания Бхутто приветствовали многочисленные толпы сторонников, прозвучало два взрыва, один из которых был особенно мощным. По предварительным данным, это могла быть атака боевиков-смертников.

Пока ни одна из террористических организаций, действующих в Пакистане, не взяла на себя ответственность за эту акцию.

РИА Новости