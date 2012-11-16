Турция признала сирийских повстанцев

Ранее Лига арабских государств (ЛАГ) признала легитимность вновь образованного блока сирийской оппозиции и призвала оппозиционные группы присоединяться к коалиции. Министры иностранных дел арабских государств на заседании в Каире назвали Национальную коалицию оппозиции Сирии, сформированную в столице Катара Дохе, законным представителем Сирии в Лиге и отметили, что собираются иметь дело преимущественно с ним.

Франция первой из европейских стран признала коалицию оппозиционных сил Сирии легитимным представителем сирийского государства.

Президент Франции Франсуа Оланд сообщил, что страна готова начать поставки оружия в Сирию. "Ранее мы не поставляли оружие в Сирию, так как не были уверены, в чьих руках оно окажется. Теперь же мы готовы рассмотреть возможность таких поставок", - сказал он.

США, как заявил Барак Обама на своей первой после переизбрания пресс-конфренции, также считают Сирийскую национальную коалицию, сформированную 11 ноября, законным представителем сирийского народа. Однако, добавил он, необходимо время, чтобы убедиться в том, что эта оппозиционная группа "предана делу построения демократической, современной Сирии".

Соединенные Штаты, также заявил Обама, пока не рассматривают вопрос об отправке сирийским повстанцам оружия, так как существуют опасения, что оно попадет в руки экстремистов, которые могут использовать его, в том числе, и для причинения вреда американцам или израильтянам.