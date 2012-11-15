США не дадут оружие сирийским повстанцам

С таким заявлением в среду, 14 ноября, выступил президент США Барак Обама на своей первой пресс-конференции в Белом доме после переизбрания, сообщает Associated Press.

США, сказал Обама, считают Сирийскую национальную коалицию, сформированную 11 ноября, законным представителем сирийского народа. Однако, добавил он, необходимо время, чтобы убедиться в том, что эта оппозиционная группа "предана делу построения демократической, современной Сирии".

Соединенные Штаты, также заявил Обама, пока не рассматривают вопрос об отправке сирийским повстанцам оружия, так как существуют опасения, что оно попадет в руки экстремистов, которые могут использовать его, в том числе, и для причинения вреда американцам или израильтянам.

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В ходе пресс-конференции Обама затронул и другие ключевые вопросы американской внутренней и внешней политики. Так, сообщает Reuters, переизбранный президент США, заявил, что он по-прежнему намерен придерживаться дипломатического пути решения иранской ядерной проблемы. "Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие, - подчеркнул Обама, - но пока еще есть время попытаться решить этот вопрос дипломатическим путем".

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Касаясь главной темы внутренней политики США последнего времени - возможного "фискального обрыва", Обама вновь заявил, что его администрация не будет повышать налоги для среднего класса, зарабатывающего менее 250 тысяч долларов в год. Такой шаг, по словам президента США, приведет к рецессии. При этом Обама заявил, что не готов отказаться от идеи повышения налогов для сверхбогатых жителей США, на которых в данный момент распространяется налогообложение по пониженной ставке.