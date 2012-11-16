СМИ: сегодня Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа

В общей сложность на город были направлены три ракеты, сообщает Associated Press. Одна из них упала в южных пригородах Тель-Авива, еще две, предположительно, в море. "Исламский джихад" заявил, что использовал для обстрела ракету Фаджр-5.

Как сообщают израильские СМИ, это первый налет на Тель-Авив с 1991 года.

С 14 ноября на территорию Израиля попало 274 ракет из Газы, еще 112 были перехвачены противоракетной системой "Железный купол". Об этом сообщает AFP со ссылкой на официальные источники. В результате авиаударов в Израиле три человека были убиты, пострадали девятнадцать человек, в том числе трое военных.

В свою очередь, на территории Газы, по данным ХАМАС, от обстрелов за последние сутки погибло шестнадцать человек и еще около 150 пострадали.

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Вечером 15 ноября израильские власти заявили о возможном начале наземной операции на границе с Газой. Военные сообщили о готовности задействовать 30 тысяч военнослужащих из резерва, чтобы "быть готовыми к любому развитию событий". Как заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу "Израиль будет по-прежнему делать все необходимое для защиты своих жителей", цитирует Лента.ру.

Израильские телеканалы сообщили, что наземная операция ожидается в пятницу 16 ноября.