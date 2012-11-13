Туск и Меркель обсудят проблемы ЕС и восточных соседей

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Д.Туска.

Согласно сообщению, главной темой беседы глав правительств станет поиск компромиссов по вопросу бюджета Европейского Союза на 2014-2020 годы.

Также Д.Туск намерен обсудить с А.Меркель вопросы двустороннего сотрудничества между Польшей и ФРГ.

Как сообщал УНИАН, Украина является наибольшим государством из шести стран, входящих в программу Евросоюза "Восточное партнерство".

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Справка УНИАН. Европейские политики неоднократно заявляли, что развитие дальнейших отношений ЕС с Украиной будет зависеть от проведения парламентских выборов, состоявшихся 28 октября. Западные наблюдатели довольно критически оценили эти выборы на фоне уверений представителей украинской власти в том, что голосование и подсчет голосов отвечал демократическим стандартам.

Польша традиционно выступает за активизацию отношений между ЕС и Украиной, в то же время Германия прохладно относится к дальнейшему расширению европейского объединения.

Вчера официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Берлин "настойчиво выступает за детальное расследование и исправление всех нарушений на парламентских выборах в Украине" и эту тему в ходе завтрашней встречи планирует обсудить А.Меркель с Д.Туском.