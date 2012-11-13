Туск и Меркель обсудят проблемы ЕС и восточных соседей
Премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе запланированных на завтра польско-германских межправительственных консультаций планирует обсудить с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы «восточной» политики Евросоюза и демократизации государств-членов программы «Восточное партнерство».
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Д.Туска.
Согласно сообщению, главной темой беседы глав правительств станет поиск компромиссов по вопросу бюджета Европейского Союза на 2014-2020 годы.
Также Д.Туск намерен обсудить с А.Меркель вопросы двустороннего сотрудничества между Польшей и ФРГ.
Как сообщал УНИАН, Украина является наибольшим государством из шести стран, входящих в программу Евросоюза "Восточное партнерство".
По теме: Меркель встретилась с украинской оппозицией (фото)
Справка УНИАН. Европейские политики неоднократно заявляли, что развитие дальнейших отношений ЕС с Украиной будет зависеть от проведения парламентских выборов, состоявшихся 28 октября. Западные наблюдатели довольно критически оценили эти выборы на фоне уверений представителей украинской власти в том, что голосование и подсчет голосов отвечал демократическим стандартам.
Польша традиционно выступает за активизацию отношений между ЕС и Украиной, в то же время Германия прохладно относится к дальнейшему расширению европейского объединения.
Вчера официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Берлин "настойчиво выступает за детальное расследование и исправление всех нарушений на парламентских выборах в Украине" и эту тему в ходе завтрашней встречи планирует обсудить А.Меркель с Д.Туском.