Греческий парламент обсуждает бюджет под звуки протестов

Тысячи человек митингуют перед парламентом Греции по призыву крупнейших профсоюзов страны GSEE и ADEDY. На соседней площади собрались на митинг коммунисты, пишет РИА "Новости".

Центральные улицы и станции метро перекрыты. Ситуация пока спокойная, но в середине этой недели схожие дебаты в парламенте сопровождались массовыми беспорядками и задержанием более чем 100 человек.

Как ожидается, во время голосования в ночь на понедельник парламент примет основной финансовый закон, который предполагает спад экономики в будущем году на 4,5% и сокращения порядка 9 миллиардов евро в течение года. Многие экономисты считают, что из-за урезания расходов и сопутствующего сокращения спроса реальный спад экономики может составить в 2013 году 6-9% ВВП. Греция находится в экономической рецессии уже пять лет.

Тем временем кредиторы Греции в лице ЕС и МВФ пока что не могут прийти к единому мнению. Все возможные варианты решения проблемы, включая продление программы, дополнительные ассигнования, урезание процентов по кредитам и реструктуризация греческого долга перед странами еврозоны и ЕЦБ выглядят политически неприемлемыми.