Обама поздравил Ромни

Однако при этом Б.Обама выразил уверенность в том, что останется в Белом Доме на второй срок, передает Reuters.

Эксперты отмечают, что примирительное выступление действующего президента призвано повлиять на независимых и неопределившихся избирателей, которые устали от негативной президентской гонки и ожидают сотрудничества от демократов и республиканцев в Вашингтоне.

В США проходят президентские выборы, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Соперник Б.Обамы - М.Ромни - проголосовал в пригороде Бостона Бельмонте, в то время как сам президент впервые принял участие в предварительном голосовании. Он отдал свой голос в Чикаго 25 октября.

Для победы на выборах кандидат должен заручиться поддержкой 270 голосов выборщиков.