«Ураган тысячелетия» парализовал Нью-Йорк и несколько штатов

В Нью-Йорке не работает общественный транспорт, закрыты аэропорты, школы, государственные учреждения, говорится в сюжете канала «Украина».

На Бродвее отменили все мюзиклы, а в штаб-квартире ООН – заседания. Даже биржа работает только в электронном режиме. Из районов, которые могут пострадать от наводнения, вывозят людей. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил: «Если вы отказываетесь от эвакуации, вы подвергаете опасности не только свои жизни, но и жизни спасателей, которым потом придется вас вызволять».

Переехать к родственникам или во временные приюты соглашаются не все. Однако несмотря на это, из региона выехало уже около 400 тысяч людей

Никто точно пока не знает, где именно будет эпицентр урагана и какую силу он обретет, когда на подходе к побережью столкнется с холодным воздушным фронтом из Канады.

Если исполнятся самые плохие прогнозы, ураган может стать самым ужасным ураганом тысячелетия.