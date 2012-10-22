В российской оппозиции уверены, что их коллегу Развозжаева пытали

Российский оппозиционер, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил Life News, что признание помощника «эсера» Пономарева, Леонида Развозжаева не может быть правдой, так как факты, изложенные в нем, не соответствуют действительности.

По теме: Российские следователи заявили, что похищенный в Киеве оппозиционер пришел к ним сам

Протестный лидер уверен, что задержанный мог написать подобный документ, оговорив себя и своих соратников, только устав от пыток.

- Я не верю Следственному комитету, я знаю, что в здравом уме и в нормальном состоянии он не мог написать эту явку, ведь не было никаких встреч с Таргамадзе, никаких переговоров, никакого планирования беспорядков и разговорах о их финансировании, - уверенно заявил оппозиционер. - Но, учитывая то видео, которое вы сняли, и крик Леонида о том, что его два дня пытают… Никто не знает, до какой степени дошли эти пытки. Под ними человек может оговорить себя и своих друзей, не все способны проявлять героизм под пытками.

При этом Сергей Удальцов пока отказывается прогнозировать, каким образом признание Развозжаева может повлиять на уголовное дело, в котором фигурантом проходит и сам координатор «Левого фронта».