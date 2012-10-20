Самый богатый политик Чехии идет в президенты

Первые всенародные прямые выборы президента Чехии пройдут 11 и 12 января 2013 года. Глава чешского МИД одним из первых заявил о своем участии в президентской гонке.

Шварценберг - лидер правой партии TOP09, входящей в правящую правительственную коалицию.

Кандидат на пост президента отметил в своем выступлении, что в случае победы на выборах хотел бы продолжать политическую линию первого президента Чехии Вацлава Гавела, которого назвал "отличным учителем и недостижимым примером".

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По словам Шварценберга, глава государства должен активно заниматься укреплением демократии в стране, но не вмешиваться в текущую политику. "Президент должен наблюдать за тем, чтобы все придерживались Конституции, чтобы в стране была взвешенность (в политике), открытость, справедливость и свобода", - цитирует РИА Новости.

Касаясь ситуации в Евросоюзе, Шварценберг заявил: "Концепция ЕС как супердержавы мне чужда".

Карел Шварценберг (князь Шварценберг, герцог Крумловский, ландграф Клеттгау, граф Зульц) родился в Праге в 1937 году, имеет двойное гражданство - Чехии и Швейцарии, глава княжеского рода Шварценбергов. Учился в университетах Вены, Мюнхена и Граца. В 1984-1990 возглавлял Хельсинкский правозащитный комитет, в 1990-1992 - управляющий делами президента Чехословакии Вацлава Гавела. Министр иностранных дел Чехии в 2007-2009 и с 2010 года.

Считается самым богатым политиком страны, что, по словам самого Шварценберга, делает его самым честным и неподкупным политиком в стране, поскольку ему не нужны взятки.