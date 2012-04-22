Чешский министр: Соглашения ЕС с Украиной не будет

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

«Сейчас нет. Я думаю, что в другое время так, но не сейчас. Позже», - отметил К.Шварценберг на вопрос, будет ли ратифицировано такое соглашение.

Официальная Прага не считает, что на данном этапе Украина отвечает базовым политическим ценностям и правилам евросообщества, таким как верховенство закона, демократия, разумное управление, гражданское общество. По словам К.Шварценберга, «Украина - одна из важных стран Европы, но она должна пройти весь этот трудный путь евроинтеграции».

Также в Чехии надеются, что в Украине будут созданы равные условия для всех участников предстоящих парламентских выборов 2012 года.

К.Шварценберг был среди пяти министров иностранных дел стран Евросоюза, которые недавно опубликовали открытое письмо в The New York Times относительно состояния демократии в Украине. Комментируя цели открытого письма, чешский дипломат выразил надежду, что статья в его соавторстве дала «соответствующий эффект и стала толчком для ускоренного развития демократии в Украине».

Дела известных украинских политиков Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и еще многих, которые находятся сейчас за решеткой в Украине, «вызывают много негатива», сообщил К.Шварценберг.

Он сказал, что не может комментировать судебные процессы, но в то же время предостерег: «В Европейском Союзе такое впечатление, что судебная власть в Украине работает по политическому заказу. Это делает невозможным будущее членство страны в ЕС».