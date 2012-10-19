Северная Корея предупредила Сеул о военном ударе за листовки с антипропагандой

12:12, 19 октября 2012
Мир
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Северная Корея пригрозила нанести удар по территории Южной Кореи, если соседи продолжат сбрасывать листовки с антипропагандой КНДР.

Пхеньян угрожает Сеулу военным ударом, kcna.kp

Соответствующее предупреждение армия КНДР обнародовала 19 октября через государственное информагентство KCNA, передает Лента.ру.
Пхеньян выяснил из южнокорейских СМИ, что группа активистов планирует сбросить на территорию Северной Кореи листовки с критикой местных властей в понедельник, 22 октября. Акция будет проводиться из провинции Кёнгидо, которая расположена на границе с КНДР. Как пишет KCNA, активисты хотят запустить десять воздушных шаров с листовками.
Армия КНДР сообщила через государственные СМИ, что, если 22 октября листовки будут сброшены, Западный фронт начнет обстрел Кёнгидо без предупреждения. Северокорейские власти призвали жителей районов, откуда будут запущены воздушные шары, к эвакуации во избежание возможных последствий обстрела.
Пхеньян утверждает, что акция была спланирована южнокорейскими военными и согласована с Президентом Ли Мен Баком. Однако Reuters отмечает, что акция с листовками организована южнокорейскими активистами, которые не имеют отношения к официальному Сеулу.
В целом, распространение антипропагандистских материалов со стороны Южной Кореи происходит нередко, однако ранее КНДР не угрожала таким серьезным военным ударом в ответ, отмечает Agence France-Presse.

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