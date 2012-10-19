Северная Корея предупредила Сеул о военном ударе за листовки с антипропагандой

Соответствующее предупреждение армия КНДР обнародовала 19 октября через государственное информагентство KCNA, передает Лента.ру.

Пхеньян выяснил из южнокорейских СМИ, что группа активистов планирует сбросить на территорию Северной Кореи листовки с критикой местных властей в понедельник, 22 октября. Акция будет проводиться из провинции Кёнгидо, которая расположена на границе с КНДР. Как пишет KCNA, активисты хотят запустить десять воздушных шаров с листовками.

Армия КНДР сообщила через государственные СМИ, что, если 22 октября листовки будут сброшены, Западный фронт начнет обстрел Кёнгидо без предупреждения. Северокорейские власти призвали жителей районов, откуда будут запущены воздушные шары, к эвакуации во избежание возможных последствий обстрела.

Пхеньян утверждает, что акция была спланирована южнокорейскими военными и согласована с Президентом Ли Мен Баком. Однако Reuters отмечает, что акция с листовками организована южнокорейскими активистами, которые не имеют отношения к официальному Сеулу.

В целом, распространение антипропагандистских материалов со стороны Южной Кореи происходит нередко, однако ранее КНДР не угрожала таким серьезным военным ударом в ответ, отмечает Agence France-Presse.