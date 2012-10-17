Пьяный украинец во время посадки пытался открыть аварийный выход самолета

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Рейс авиакомпании Delta AirLines совершал перелет из Бостона в Солт-Лейк-Сити в понедельник. Задержанный проспал большую часть полета, однако в тот момент, когда самолет начал снижаться, пассажир проснулся и начал громко кричать. Как только самолет коснулся земли, он бросился к аварийному выходу и попытался открыть дверь.

Нескольким пассажирам рейса удалось схватить украинца, повалить на пол и удерживать до прибытия агентов ФБР. До того, как его обезвредили, он своими действиями успел вывести из строя дверь аварийного выхода.

Как позже объяснил задержанный, ему показалось, что крыло самолета охвачено пламенем, и он просто пытался предупредить и спасти других пассажиров. Он также признался, что употреблял алкоголь перед полетом, однако не уточнил в каком количестве.

Судьбу пассажира решит в среду суд Солт-Лейк-Сити. Как отмечают следователи, его действия не будут рассматриваться как террористическая угроза.