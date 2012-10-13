Российские следователи приступили к осмотру места катастрофы самолета ЧФ в Крыму

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Место авиационной катастрофы оцеплено. С наступлением светлого времени суток следователи приступят к осмотру места происшествия. В настоящее время из воинской части изымается документация, в соответствии с которой выполнялся этот тренировочный полет. В ближайшее время планируется допросить технический персонал, участвовавший в подготовке самолета к вылету, а также должностных лиц, руководивших полетом», - говорится в сообщении.

Сообщается, что 523 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, дислоцированным в Севастополе, по факту авиационной катастрофы самолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Для оказания практической и методической помощи в Севастополь вылетел следователь-криминалист из военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 октября, около 18.20 по московскому времени при заходе на посадку на аэродром, расположенный неподалеку от поселка Кача (Автономная Республика Крым), потерпел крушение самолет Бе-12 войсковой части 49311 Черноморского флота. В результате 3 члена экипажа погибло, 1 – пострадал и в настоящий момент находится в лечебном учреждении.

Комиссию по расследованию причин и обстоятельств катастрофы самолета возглавил командующий ЧФ РФ контр-адмирал Александр Федотенков. До выяснений причин, вызвавших сегодняшнее крушение, все полеты самолетов Бе-12 приостановлены.