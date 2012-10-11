Глава МВФ: Восстановление мировой экономики замедлилось

Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард на пресс-конференции в Токио накануне открывающейся в пятницу в японской столице сессии МВФ и Всемирного банка, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы не ожидаем быстрого восстановления мировой экономики. Оно продолжается, но медленнее, чем мы думали, - сказала К.Лагард. - Неопределенности ложатся тяжелым грузом на перспективы роста".

Глава МВФ в связи с этим высказала неудовольствие позицией руководства Европейского Союза в отношении урегулирования долгового кризиса в регионе. По мнению К.Лагард, ситуация требует выработки более всеобъемлющего плана решения этой проблемы.

Она также фактически поддержала просьбу правительства Греции о продлении на два года сроков выполнения программы перестройки финансов этой страны, оказавшейся в эпицентре европейского долгового кризиса.

МВФ вместе с ЕС и Европейским центральным банком оказывают основную помощь Греции, которая просит замедлить предложенные ей темпы сокращения государственных расходов. "Это нужно сделать, - сказала К.Лагард. - Если думать о реальной конъюнктуре, то неразумно цепляться за номинально поставленные цели".