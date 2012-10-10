На юбилейное заседание ГУАМ пригласят гостей из США, Японии и ЕС

05:57, 10 октября 2012
Мир
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10 октября в Киеве в Секретариате Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ запланировано проведение юбилейного заседания Совета министров иностранных дел ГУАМ по случаю 15-летия организации.

Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

По его словам, в мероприятии планируют принять участие министры иностранных дел стран - членов ГУАМ и представители стран - партнеров ГУАМ – США и Японии, а также Европейской комиссии.

Участники заседания обсудят вопросы выполнения уставных целей и заданий ГУАМ.

А.Дикусаров отметил, что на сегодняшний день деятельность ГУАМ приобрела прагматический характер, и направлена на реализацию проектов сотрудничества на перспективном направлении Европа – Азия.

«Это, прежде всего, обеспечение свободной торговли на основе многостороннего соглашения, формирование транспортного коридора, взаимодействие правоохранительных органов с целью борьбы с терроризмом, с организованной преступностью и распространением наркотиков», - сказал он.

По словам А.Дикусарова, в рамках ГУАМ также разрабатываются новые программы сотрудничества с США и Японией.

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