Путин: "Северный поток" устранил транзитные риски

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в видеообращении В. Путина к участникам торжественного мероприятия, посвящённого выводу «Северного потока» на проектную мощность.

«Северный поток» способен удовлетворить растущие потребности Европы в энергетических ресурсах. Газ будет поставляться напрямую, по кратчайшему маршруту, связав крупнейшие российские газовые месторождения с рынками Европы, без транзитных рисков – стабильно и бесперебойно. Это мы гарантируем», - заявил В.Путин.

При этом он заверил, что Россия всегда выполняла и будет выполнять свои обязательства надёжного и предсказуемого поставщика топлива на рынки Европы. «Рассчитываем, что и Евросоюз будет содействовать эффективному использованию потенциала «Северного потока», - добавил он.

«Только общими усилиями мы сможем обеспечить интересы производителей и потребителей, укрепить энергобезопасность. Уверен, что «Северный поток» внесёт весомый вклад в экономическое развитие наших стран и Европейского континента в целом», - сказал российский президент.

В.Путин напомнил, что в прокладке и поставках оборудования для газопровода приняли участие российские, итальянские, немецкие, японские компании. Крупнейшие мировые банки привлекли рекордную сумму инвестиций – 6,4 млрд евро.

«Решены уникальные технологические задачи. Менее чем за два с половиной года по дну Балтийского моря проложено две с половиной тысячи километров труб. Работы велись в сложных условиях открытого моря на больших глубинах», - напомнил он.

По его словам, «Северный поток» будет работать полностью в автоматическом режиме под постоянным контролем электронного центра управления, без промежуточных станций компрессии, что позволит снизить эксплуатационные расходы и сократить выбросы СО2.

Напомним, ранее пресс-секретарь компании Nord Stream Йенс Мюллер сообщил DW, что по первой нитке газопровода «Северный поток» за первые 11 месяцев работы прокачали порядка 9 млрд. кубометров газа. Он уточнил, что загруженность нового энергетического транспортного коридора составляла, таким образом, «в среднем примерно 30-40 процентов максимальной мощности».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 октября, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод «Северный поток» (Nord Stream) начал поставки газа по двум линиям. «Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу в обход Украины. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км.

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.