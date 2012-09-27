Испания не допустит независимости Каталонии

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции первый вице-премьер страны Сорайя Саэнс де Сантамария.

Глава правительства Каталонии Артур Мас, выступая во вторник на заседании парламента автономии, объявил, что 25 ноября в регионе пройдут досрочные выборы. Предстоящие в ноябре досрочные выборы фактически станут референдумом по вопросу об отделении. А.Мас объяснил свое решение о проведении досрочных выборов в Каталонии тем, что на прошлой неделе во время встречи с премьер-министром Испании Мариано Рахоем было отвергнуто предложении Каталонии предоставить автономии возможность самостоятельно определять уровень налоговых отчислений в госказну.

"Решение властей Каталонии о проведение досрочных выборов с вынесением вопроса о выходе региона из состава Испании противоречит конституции страны. Мы имеем не только юридические механизмы, чтобы не допустить выхода Каталонии из состава Испании, но и правительство, которое готово это сделать", - заявила Сорайя Саэнс де Сантамария.

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Она напомнила, что вынесение вопроса о территориальной целостности страны на референдум возможно лишь в том случае, если на это согласно центральное правительство.

"Вопрос возможного выхода той или иной автономии из состава Испании затрагивает интересы всего испанского народа, поэтому об этом надо спрашивать всех нас, а не только жителей Каталонии", - цитирует РИА Новости.

По мнению Артура Маса, для Каталонии наиболее приемлемым был бы статус штата в составе Евросоюза. Каталония, таким образом, стремится добиться статуса европейской нации с такими же полномочиями, которые предоставлены, например, Дании, Словении, Финляндии, Эстонии, Литве и Латвии.