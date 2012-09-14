Андалузия может попросить помощь на 2,4 млрд долларов

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на испанское издание El Pais.

При этом правительство страны до сих никак не отреагировало на просьбу региона о выделении одного миллиарда евро. Как отмечает издание, ссылаясь на источники из правительственных кругов, руководство Испании знает о том, что Андалузии необходимо к 4 октября текущего года погасить задолженность в размере 600 миллионов евро, и не оставит ни один регион страны без ликвидности.

В случае положительного ответа испанских властей средства на финансовую поддержку Андалузии будут выделены из специально созданного фонда, объем которого, по оценкам, составит 18 миллиардов евро.

Андалузия может стать четвертым регионом Испании, обратившимся к правительству страны за финансовой поддержкой - на такой шаг уже пошли Каталония, Мурсия и автономное сообщество Валенсия.