Суд в США отказался убирать "Невинность мусульман" с YouTube

Синди Ли Гарсиа, участвовавшая в съемках картины, в своем иске заявляла, что автор фильма обманул ее, не рассказав об антиисламской направленности "Невинности мусульман". В обращении актрисы отмечалось, что выход фильма нанес ей репутационный ущерб, а также вызвал угрозы физической расправы в ее адрес.

Как сообщает Associated Press, в решении суда отмечалось, что актриса не предоставила документов, подтверждающих ее сотрудничество с создателями "Невинности мусульман". Сама Ли Гарсиа пообещала в ближайшие недели добиться пересмотра судебного вердикта, предоставив дополнительные доказательства своей позиции.

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Трейлер к фильму "Невинность мусульман", в негативном свете выставляющему пророка Мохаммада, в начале сентября вызвал многочисленные акции протеста, а также нападения на американские посольства в ряде стран Ближнего Востока, Африки и Азии, напоминает Лента.ру.

Ранее Google закрыл доступ к фильму в ряде стран, где он был признан нарушающим законодательство, в частности, в Индии, Индонезии, Малайзии и Саудовской Аравии. Власти Пакистана, Судана, Афганистана и Бангладеш из-за ролика полностью закрыли доступ к видеопорталу.