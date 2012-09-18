Россия может заблокировать YouTube из-за скандального антиисламского фильма

Министр уточнил, что это может произойти 3-5 ноября после вступления в силу закона о реестре запрещенных сайтов, пишет Лента.ру.

Заявление о предстоящей блокировке видеохостина Никифоров сделал в ответ на сравнение сенатором Русланом Гаттаровым "Невинности мусульман" с детским порно. Гаттаров 17 сентября направил запрос в Генпрокуратуру, которая впоследствии признала ролик экстремистским.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой запретить распространение фильма на территории России. Такое решение суда является одним из оснований для включения ресурса, на котором опубликован ролик, в реестр запрещенных сайтов. После этого, если владелец ресурса не удалит страницу с запрещенной информацией, весь сайт будет включен в реестр, и доступ к нему должны будут ограничить все российские интернет-провайдеры.

Закон, предусматривающий создание в России реестра запрещенных сайтов, был принят Госдумой 11 июля 2012.



Фильм "Невинность мусульман", снятый в США и высмеивающий пророка Мухаммеда, спровоцировал беспорядки в нескольких исламских странах. Несмотря на это, в Google, владеющей YouTube, отказались удалять фильм с видеохостинга. При этом корпорация согласилась блокировать доступ к нему в отдельных странах по запросу местных властей. В частности, доступ к ролику ограничен на территории Индии, Египта, Ливии и Малайзии.

Вместе с тем, власти некоторых государств приняли решение закрыть доступ к YouTube целиком. К ним относятся Афганистан, Пакистан и Бангладеш.