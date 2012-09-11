Безбилетник выпал из отсека шасси самолета, который пролетал над Лондоном

Несчастный пролетел тысячи метров и упал в одном из богатых и спокойных районов Лондона, до смерти перепугав местных жителей, сообщает Newsru со ссылкой на The Daily Mail.

Тело жертвы, по предположению правоохранителей, выходца из Северной Африки 30 лет, было обнаружено на южном берегу Темзы менее чем в 16 километрах от лондонского аэропорта "Хитроу". Как рассказали живущие неподалеку от места происшествия британцы, самого полета никто не видел: все произошло рано утром в воскресенье. Мужчину нашли лишь после того, как раздался громкий удар.

Между тем эксперты авиации пытаются разобраться, что же стало причиной трагедии. По их мнению, погибший мужчина, пытаясь совершить перелет, оставшись при этом незамеченным, прятался в отсеке шасси и, скорее всего, был уже мертв, когда упал на землю: его либо раздавило во время "втягивания" шасси сразу после того, как самолет взлетел, либо он погиб из-за сильного холода на большой высоте (Во время полета температура за бортом может достигать минус 40 градусов). Тело же выпало, когда отсек вновь открылся, когда самолет пошел на посадку.

"Шансы на выживание у безбилетников очень малы, особенно в нише шасси, - подчеркнул представитель администрации Гражданской авиации Ричард Тейлор. - Я еще не слышал о случаях, когда такие пассажиры успешно совершали длительные перелеты".