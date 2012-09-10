Повесился госминистр по финансовой системе Японии

В Японии сегодня у себя дома был найден мертвым государственный министр по финансовой системе и по совместительству министр по реформе почтовой службы Японии Тадахиро Мацусита. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой столичную полицию, госминистр повесился.

О причинах, которые побудили его совершить самоубийство, пока не сообщается. В настоящее время ведется расследование. Известно, что сегодня утром Тадахиро Мацусита отменил ряд официальных встреч, на которых должен был присутствовать в течении дня.

Т.Мацусите было 73 года. Он являлся членом Новой народной партии и занимал сразу несколько министерских должностей. Он возглавлял министерство по реформированию системы социального страхования и налогообложения, министерство по исследованию космоса и государственное министерство по научно-технической политике.