Премьер Словакии: Шансы сохранить еврозону в её нынешнем виде 50 на 50

Об этом заявил в воскресенье премьер-министр этой страны Роберт Фицо в интервью Словацкому общественному телевидению.

Глава правительства Словакии отметил, что некоторые страны-члены еврозоны, "возможно, не смогут удержать шаг и будут вынуждены покинуть группу, чтобы евро было более сильным и стабильным", цитирует премьера РИА "Новости". По его словам, речь идет в первую очередь о Греции, но это касается и некоторых других государств.

"Если произойдет деструкция еврозоны, мы хотели бы остаться в группе сильнейших и сохранить евровалюту", - сказал Фицо. При этом, по мнению премьер-министра Словакии, "шансы сохранить еврозону в её нынешнем виде 50 на 50".

Словацкий премьер считает, что Еврокомиссия должна предложить решения, которые "приведут к более глубокой интеграции ЕС".