В России крыша автовокзала упала на пассажиров (видео)
20:30, 02 сентября 2012Мир
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В городе Белово Кемеровской области (Россия) в результате обрушения крыши автовокзала пострадало 14 человек, один из них погиб.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС России по Кемеровской области.
«В 12.47 мск в г. Белово произошло обрушение перекрытий на автовокзале. По предварительным данным, площадь обрушений составляет около 220 кв. метров. Известно о 14 пострадавших (из них 1 человек погиб)», - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает оперативная группа Беловского гарнизона МЧС России, привлечены силы городских чрезвычайных служб. Из Кемерово в Белово выдвинулась оперативная группа Главного управления МЧС России.
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