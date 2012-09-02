В России крыша автовокзала упала на пассажиров (видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС России по Кемеровской области.

«В 12.47 мск в г. Белово произошло обрушение перекрытий на автовокзале. По предварительным данным, площадь обрушений составляет около 220 кв. метров. Известно о 14 пострадавших (из них 1 человек погиб)», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает оперативная группа Беловского гарнизона МЧС России, привлечены силы городских чрезвычайных служб. Из Кемерово в Белово выдвинулась оперативная группа Главного управления МЧС России.