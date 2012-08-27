Украинские мигранты могут остаться без работы

Как отмечают «Известия в Украине» (№159 от 27 августа), поскольку уровень безработицы в странах еврозоны повысился до 15-20%, значительная часть украинских трудовых мигрантов приостановят или уменьшат свои денежные перечисления в Украину.

По этой же причине многие украинские трудовые мигранты и вовсе могут вернуться на родину.

«Увеличение безработицы в Еврозоне означает, что любая страна будет вводить протекционистские меры в отношении к собственной рабочей силе и вытеснять мигрантов с этого рынка. Это означает, что украинцы, находящиеся за рубежом, становятся более уязвимой категорией по отношению к обычным гражданам той или иной страны», - отметил экономический эксперт Олег Устенко.

В то же время, в возвращении трудовых мигрантов есть и позитивные стороны. «Они попытаются открыть собственный бизнес. С этой точки очень важно, чтобы государство приняло меры для стимулирования предпринимательства», - сказал О.Устенко.