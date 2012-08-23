Кипр обещает украинцам бесплатные электронные визы в ближайшее время

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Посольства Республики Кипр в Украине.

Как отмечается в сообщении, эта система может быть использована для получения одноразовой въездной визы на срок пребывания не более 90 дней.

В остальных случаях гражданам Украины нужно будет использовать стандартную процедуру, то есть подавать соответствующий пакет документов в консульский отдел Посольства Республики Кипр в Украине.

Посольство также обращает внимание на то, что вышеупомянутая электронная виза будет бесплатной для всех граждан Украины.

В МИД отметили, что решение о введении электронных Про-виз для граждан Украины было принято правительством Республики Кипр как результат отличных двусторонних отношений между Украиной и Кипром и положительно будет влиять на развитие туризма между двумя странами.

Новая система оформления виз кипрской стороной заработает в ближайшее время.