Сегодня Европа чтит память жертв сталинизма и нацизма

23 августа 1939 министры иностранных дел СССР и Германии Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп подписали пакт, секретными приложениями к которому Европу поделили на две - сталинскую и нацистскую - сферы влияния. Как говорят историки, подписание этого пакта способствовало началу Второй мировой войны.

В заявлении Европейского парламента говорится, что «массовые депортации, убийства и унижения, совершенные в контексте актов агрессии со стороны сталинизма и нацизма относятся к категории военных преступлений и преступлений против человечности», пишет Радио Свобода.

2009 году Европарламент принял еще одну резолюцию, осуждающую преступления тоталитарных коммунистических, нацистских и фашистских режимов в Европе.