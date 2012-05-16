Симоненко заявил, что крымских татар депортировали, чтобы защитить

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного проекта документа в первом чтении проголосовали всего 177 народных депутатов из 421, зарегистрированного в сессионном зале.

За принятие соответствующего решения проголосовали только 7 депутатов из фракции Партии регионов, 97 (БЮТ-Батьківщини», 47 – «НУ-НС», 20 - Народной партии, 2 - группы «Реформы ради будущего», 4 внефракционных депутата. Фракция КПУ вообще не дала ни одного голоса.

Обсуждение данного документа было бурным. В частности, с критикой к нему отнеслись депутаты от Партии регионов и КПУ. Депутат из фракции КПУ Петр Цыбенко вообще заявил, что если провести тщательный анализ, то депортация была вынужденным шагом.

Петр Симоненко заявил, что "Они в один день перешли на сторону Гитлера и присягнули, чтобы воевать на стороне Гитлера. Именно эти представители способствовали тому, что были сданы и преданы все закладки для организации партизанского движения в Крыму", - сказал он, добавив, что татары "охраняли концентрационные лагеря".

"Именно для спасения крымско-татарского народа была применена мера вывоза с территории Крыма. Почему? Потому что эти злодеяния обязательно привели бы к состоянию гражданской войны", - заявил главный коммунист.

Законопроект, разработанный депутатом из фракции НУ-НС Мустафой Джемилевым, предусматривал, что Украина признает депортации народов, национальных меньшинств и лиц с мест постоянного проживания на основании решений, принятых органами государственной власти бывшего СССР, как незаконные и преступные акты, осуществленные против них, и признает возобновление прав граждан Украины из числа депортированных лиц приоритетной сферой политического, социально-экономического, культурного и духовного развития общества.

Предусматривалось, что государство гарантирует гражданам Украины из числа депортированных лиц, которые вернулись в места их постоянного проживания на момент депортации, права согласно Конституции Украины и создание условий для обустройства, обеспечения землей, жильем, трудоустройства, сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности.

Кроме того, государство создает условия для добровольного возвращения в Украину, адаптации и интеграции в украинское общество депортированных лиц. Государство обеспечивает право депортированных лиц на возвращение исторических названий населенных пунктов, которые были переименованы за время СССР в связи с депортациями крымскотатарского народа и лиц других национальностей, осуществленными по национальному признаку в 1941-1944 годах.

Депортированными должны были признаваться лица из числа депортированного крымскотатарского народа, который был подвергнут насильственному переселению в период 1941-1944 годов, которое предусматривало депортацию всех без исключения представителей этого народа с мест их постоянного проживания, и которые обрели гражданство Украины; лица из числа национальных меньшинств, которых было подвергнуты насильственному переселению в период 1941–1944 годов с мест их постоянного проживания со всей или части территории Украины и которые обрели гражданство Украины; лица (граждане бывшего СССР), которые были принудительно направлены в определенные места проживания (на спецпоселение) к членам своих семей по окончании военной службы, возвращении из эвакуации, отбывании принудительных работ, наказания и тому подобное, и которые обрели гражданство Украины; лица (граждане бывшего СССР), которые на момент депортации находились за пределами мест постоянного проживания, но на которых в дальнейшем были распространены ограничения их прав и свобод по национальному признаку, в том числе запрет на возвращение и проживание в местах постоянного проживания, и которые обрели гражданство Украины и др.

Изъятые в результате депортации здания и иное имущество по возможности (если дом не занят, а имущество сохранилось) возвращаются депортированному лицу или его наследникам натурой. В случае отсутствия такой возможности заявителю возмещается стоимость зданий и имущества.

Вместе с тем парламент принял решение о направлении на повторное первое чтение этого проекта документа и решил его рассмотреть на следующей пленарной неделе. За это проголосовали 366 народных депутатов из 421, зарегистрированного в сессионном зале.