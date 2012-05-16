Симоненко заявил, что крымских татар депортировали, чтобы защитить
Верховная Рада Украины отказалась принять закон «О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку».
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного проекта документа в первом чтении проголосовали всего 177 народных депутатов из 421, зарегистрированного в сессионном зале.
За принятие соответствующего решения проголосовали только 7 депутатов из фракции Партии регионов, 97 (БЮТ-Батьківщини», 47 – «НУ-НС», 20 - Народной партии, 2 - группы «Реформы ради будущего», 4 внефракционных депутата. Фракция КПУ вообще не дала ни одного голоса.
Обсуждение данного документа было бурным. В частности, с критикой к нему отнеслись депутаты от Партии регионов и КПУ. Депутат из фракции КПУ Петр Цыбенко вообще заявил, что если провести тщательный анализ, то депортация была вынужденным шагом.
Петр Симоненко заявил, что "Они в один день перешли на сторону Гитлера и присягнули, чтобы воевать на стороне Гитлера. Именно эти представители способствовали тому, что были сданы и преданы все закладки для организации партизанского движения в Крыму", - сказал он, добавив, что татары "охраняли концентрационные лагеря".
"Именно для спасения крымско-татарского народа была применена мера вывоза с территории Крыма. Почему? Потому что эти злодеяния обязательно привели бы к состоянию гражданской войны", - заявил главный коммунист.
Законопроект, разработанный депутатом из фракции НУ-НС Мустафой Джемилевым, предусматривал, что Украина признает депортации народов, национальных меньшинств и лиц с мест постоянного проживания на основании решений, принятых органами государственной власти бывшего СССР, как незаконные и преступные акты, осуществленные против них, и признает возобновление прав граждан Украины из числа депортированных лиц приоритетной сферой политического, социально-экономического, культурного и духовного развития общества.
Предусматривалось, что государство гарантирует гражданам Украины из числа депортированных лиц, которые вернулись в места их постоянного проживания на момент депортации, права согласно Конституции Украины и создание условий для обустройства, обеспечения землей, жильем, трудоустройства, сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности.
Кроме того, государство создает условия для добровольного возвращения в Украину, адаптации и интеграции в украинское общество депортированных лиц. Государство обеспечивает право депортированных лиц на возвращение исторических названий населенных пунктов, которые были переименованы за время СССР в связи с депортациями крымскотатарского народа и лиц других национальностей, осуществленными по национальному признаку в 1941-1944 годах.
Депортированными должны были признаваться лица из числа депортированного крымскотатарского народа, который был подвергнут насильственному переселению в период 1941-1944 годов, которое предусматривало депортацию всех без исключения представителей этого народа с мест их постоянного проживания, и которые обрели гражданство Украины; лица из числа национальных меньшинств, которых было подвергнуты насильственному переселению в период 1941–1944 годов с мест их постоянного проживания со всей или части территории Украины и которые обрели гражданство Украины; лица (граждане бывшего СССР), которые были принудительно направлены в определенные места проживания (на спецпоселение) к членам своих семей по окончании военной службы, возвращении из эвакуации, отбывании принудительных работ, наказания и тому подобное, и которые обрели гражданство Украины; лица (граждане бывшего СССР), которые на момент депортации находились за пределами мест постоянного проживания, но на которых в дальнейшем были распространены ограничения их прав и свобод по национальному признаку, в том числе запрет на возвращение и проживание в местах постоянного проживания, и которые обрели гражданство Украины и др.
Изъятые в результате депортации здания и иное имущество по возможности (если дом не занят, а имущество сохранилось) возвращаются депортированному лицу или его наследникам натурой. В случае отсутствия такой возможности заявителю возмещается стоимость зданий и имущества.
Вместе с тем парламент принял решение о направлении на повторное первое чтение этого проекта документа и решил его рассмотреть на следующей пленарной неделе. За это проголосовали 366 народных депутатов из 421, зарегистрированного в сессионном зале.