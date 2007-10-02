Путин возглавил список ”Единой России”, политики распределены по регионам

Федеральный список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму возглавил Владимир Путин. "Единороссы" отказались от формирования первой тройки. Такое решение принял съезд "Единой России".

Из 503 делегатов съезда за это решение проголосовали 476, против - трое, воздержались двое. Несколько бюллетеней счетная комиссия съезда признала недействительными.

По итогам тайного голосования на съезде единороссов были также утверждены региональные списки партии.

Лидер "Единой России" Борис Грызлов возглавляет список по Санкт-Петербургу, вторым номером идет глава города Валентина Матвиенко.

Остальные сопредседатели высшего совета партии также возглавили региональные списки единороссов.

Мэр Москвы Юрий Лужков поведет единороссов на парламенсткие выборы от столицы.

Глава МЧС Сергей Шойгу возглавит один из проблемных для "Единой России" Ставропольский край, где они в прошлом году проиграли выборы в областную думу.

Минтимер Шаймиев возглавит список единороссов от Татарстана.

В федеральном списке партии - 600 кандидатов в депутаты Госдумы.

РИА "Новости"